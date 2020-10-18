Ещё 315 больных COVID-19 выявлено в Узбекистане за сутки, умерли трое

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 315 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 63 тыс. 124, сообщает в воскресенье Минздрав республики.

Накануне сообщалось о 325 новых больных за сутки.

По данным ведомства, от осложнений, вызванных COVID-19, в Узбекистане скончались еще три человека, число летальных исходов с начала пандемии достигло 525 человек.

Число выздоровевших после коронавируса достигло 60 тыс. 80 человек (+324 за сутки).

У 313 больных состояние оценивается как тяжелое, у 95 - как крайне тяжелое.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.