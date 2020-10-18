Более 550 заражений COVID-19 зафиксированы в Киргизии за сутки

Медики в Киргизии за минувшие сутки зарегистрировали 554 новых случая коронавирусной инфекции, общее число подтвержденных заражений COVID-19 и заболеваний внебольничной пневмонией в стране достигло 52 тыс. 44, сообщил в воскресенье республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Накануне сообщалось о 470 новых случаях заражения за сутки.

Число выздоровевших достигло 45 тыс. 736 человек (+227 за сутки).

По данным штаба, за минувшие сутки зафиксировано три летальных исхода от коронавирусной инфекции. Всего в Киргизии с начала пандемии от COVID-19 и внебольничной пневмонии скончались 1 тыс. 111 человек.