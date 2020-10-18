В Израиле опасаются поставок в Иран высококачественного стратегического оружия после снятия эмбарго

Снятие оружейного эмбарго ООН с Ирана узаконивает воинственные амбиции Тегерана, заявила временный поверенный в делах Израиля в РФ Керен Коэн-Гат.
"Израиль рассматривает снятие эмбарго как шаг, который узаконивает воинственные амбиции Ирана и мотивирует его продолжать вооружать террористические организации в регионе", - сказала Коэн-Гат в интервью "Интерфаксу".
Она подчеркнула, что Иран развивает свои возможности в военной сфере, работает над увеличением ядерного потенциала, модернизирует баллистические и крылатые ракеты, создавая своими действиями угрозу Израилю и другим государствам Ближнего Востока.
По словам израильского дипломата, снятие эмбарго, во-первых, открывает Ирану новые возможности для экспорта оружия. "Иран поддерживает террористические организации в регионе: хуситов в Йемене, шиитские ополчения в Ираке и палестинских боевиков. Кроме того, Иран продолжает поставлять современное оружие и ракеты ливанской "Хезболле". Он также поддерживает эту организацию в проекте создания высокоточных ракет, направленных против Израиля", - подчеркнула Коэн-Гат.
Кроме того, снятие эмбарго открывает двери для поставок высококачественного стратегического оружия в Иран, приобретения современных истребителей и систем ПВО, а также модернизации ракетного комплекса.
Исламская республика и в настоящее время обладает ракетами класса "земля-земля" дальностью 2000 километров, крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами, проводит испытания баллистических ракет, провела запуск военного спутника.
"Иран совершал все эти действия в условиях ограничений, и можно только предполагать, чего он сможет добиться после их отмены", - сказала Коэн-Гат.
Иран и "шестерка" стран (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) в 2015 году согласовали СВПД, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана. В обмен Тегеран взял на себя ряд обязательств в атомной сфере.
В июле 2015 года также была принята резолюция СБ ООН 2231, одобрившая СВПД. В частности, в резолюции говорилось, что оружейное эмбарго в отношении Ирана истекает 18 октября 2020 года.
В 2018 году Трамп решил покинуть СВПД и вернуть санкции в отношении Ирана. В ответ Иран стал сокращать обязательства по ядерной сделке.
США позднее добивались в СБ ООН продления на неопределенный срок истекающего в октябре 2020 года эмбарго на закупку Ираном ряда систем вооружений. В итоге при голосовании 15 августа американский проект резолюции не набрал необходимого числа голосов и не был одобрен.
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявлял, что Трамп подписал указ, дающий возможность вводить ограничительные меры, в том числе, против иностранных государств за поставку, продажу и транспортировку оружия Ирану.
Он отметил, что в ООН, отказавшись продлить истекающее в октябре оружейное эмбарго против Ирана, подвергают опасности весь Ближний Восток и потому - США предстоит самим добиваться прекращения торговли оружием с Ираном.
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