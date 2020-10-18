Участие Анкары и Москвы в урегулировании конфликта в Карабахе может дать быстрый результат - Гаджиев

Участие Турции и России в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта будет способствовать скорейшему завершению этого конфликта, считает помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Турция и Россия - дружественные и соседние страны для Азербайджана. Турция и Россия - это страны, которые имеют свою позицию. И поэтому мы думаем, что участие Турции и России в этих переговорах будет способствовать достижению быстрого результата", - заявил Гаджиев в интервью "Octagon".

При этом помощник президента привел в пример успешное взаимодействие Турции и России в Сирии.

"Мы это увидели в сирийском кризисе: они смогли снизить напряжённость в регионе. Важный фактор, что обе стороны - участники ОБСЕ. Естественно, это не отрицает формата Минской группы. В модели два плюс два - Армения, Россия, Азербайджан, Турция - можно будет решить этот конфликт",- подчеркнул он.

Гаджиев также подчеркнул, что Армения раздувает роль Турции в конфликте путем дезинформации и пропаганды.

"Есть моральная и дипломатическая поддержка Турции, она поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Так же, как Россия и Иран. Армянская сторона проводит пропаганду, что в военные процессы вмешиваются турецкие истребители и военные силы. Наша страна официально заявляет, что в войне не участвуют третьи силы. Что касается военной техники, мы её покупаем у Турции, Израиля, Ирана и России. Если мы пользуемся техникой этих стран, это не значит, что эти страны воюют в азербайджанских вооружённых силах или каким-то образом участвуют в боях", - сказал помощник президента.

Он добавил, что Азербайджан не нуждается в помощи дополнительных сторон, поскольку имеет собственные профессиональные вооружённые силы. "У нас достаточно своих военнослужащих. Конечно же, моральную поддержку со стороны Турции мы высоко ценим", - заявил Гаджиев.

Он также назвал ложными заявления Еревана о поставляемых Турцией в Азербайджан сирийских боевиков.

"Это очередная пропаганда со стороны Армении, и мы ждали таких ложных обвинений. Нужно предоставить доказательства, а не обвинять только на словах. Мы знаем, где они находят этих троллей для распространяемых видео. Потом одевают их в азербайджанскую военную форму, и те пытаются говорить на арабском, хотя совсем не арабы. Нелогично доверить неопытным арабам новейшую современную технику, поэтому в первых рядах служат наши обученные солдаты. Этими обвинениями в нашу сторону Армения хочет скрыть наёмников, которых привезла сама", - добавил он.

Гаджиев также отметил, что призывы к прекращению огня в Карабахе вызывают беспокойство и недоверие у азербайджанской общественности.

"Когда проходили переговоры в Москве, народ был обеспокоен тем, что будет прекращён огонь. Этот призыв общественность не принимает, так как запомнились события 1994 года, когда армяне обманули нас после подписания соглашения о прекращении огня. 2016 год, апрельские события, после чего было соглашение о прекращении огня, и оно опять не было выполнено. Народ с недоверием относится к мирному урегулированию - это должно понять международное общество и делать акцент на освобождении оккупированных территорий", - отметил он

Н.Аббасова