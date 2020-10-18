Армения нарушила режим прекращения огня на госгранице - Минобороны Азербайджана

Армения предприняла попытку обострить ситуацию и на госгранице с Азербайджаном, сообщает министерство обороны Азербайджана.

"В воскресенье с 00:05 до 04:00 армянские ВС, используя крупнокалиберное оружие, с территории Чемберекского района Армении обстреляли позиции Азербайджанской Армии в Кедабекском районе, с территории Бердского района Армении - позиции в Товузском районе", - сообщает ведомство.

Н.Аббасова