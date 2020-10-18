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Регион 18.10.2020 11:23

В Грузии побит антирекорд по числу заражений COVID-19

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 1192 человек, общее число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 17 тыс. 477, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 958 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, данные за последние сутки стали очередным антирекордом для Грузии.

По данным ведомства, число жертв пандемии - 136. За минувшие сутки скончались еще восемь человека.

В режиме карантина находятся 6 тыс. 300 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 836 человек, в специализированных гостиницах лечатся 1 тыс. 388 человек.

Выздоровели 8 тыс. 60 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]