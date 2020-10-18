В Грузии побит антирекорд по числу заражений COVID-19

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 1192 человек, общее число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 17 тыс. 477, сообщает в воскресенье грузинский Минздрав.
Накануне сообщалось о 958 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, данные за последние сутки стали очередным антирекордом для Грузии.
По данным ведомства, число жертв пандемии - 136. За минувшие сутки скончались еще восемь человека.
В режиме карантина находятся 6 тыс. 300 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 836 человек, в специализированных гостиницах лечатся 1 тыс. 388 человек.
Выздоровели 8 тыс. 60 человек.
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