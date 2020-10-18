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Регион 18.10.2020 11:42

Ирану после конца оружейного эмбарго не требуется предварительное согласие ООН на получение оружия - постпред при ООН

Международное оружейное эмбарго в отношении Ирана прекратило действовать, и Тегерану теперь не нужно заранее согласовывать с СБ ООН вопросы, связанные с поставками вооружений, заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

"На сегодняшний день Иран при торговле оружием не нуждается в предварительных согласованиях с СБ ООН", - написал он в твиттере.

"США пытались это предотвратить, но не смогли, когда СБ ООН отверг все подобные попытки США", - напомнил он.

В свою очередь посол Ирана при МАГАТЭ Казем Гарибабади заявил, что Вашингтон потерпел еще одну неудачу на международной арене, поскольку не смог воспрепятствовать окончанию оружейного эмбарго против Тегерана. Он отметил, что США оказались в изоляции в СБ ООН, а это направляет важный сигнал мировому сообществу.

В то же время Гарибабади сказал, что США, хотя и не способны законным образом сохранять оружейное эмбарго против Тегерана, могут все равно мешать торговле оружием с участием Ирана.

"На деле США могут попытаться разубедить (другие - ИФ) правительства и компании вести дела с Ираном, оказывая на них давление и угрожая внести их в списки для введения односторонних санкций", - пояснил он.

В воскресенье истекает срок действия особого разрешительного режима, который накладывал существенные ограничения на ВТС с Ираном, в том числе и в плане поставок наступательных вооружений в Иран. Соответствующие ограничения содержатся в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе, согласованном в июле 2015 года в Вене "шестеркой" (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция) международных посредников и Ираном.

Впоследствии США вышли из этого соглашения и настаивали на продлении срока действия оружейного эмбарго в отношении Ирана. Попытки Вашингтона провести эту идею через СБ ООН не увенчались успехом. В настоящий момент США в одностороннем порядке считают, в отношении Иран действуют все международные санкции. Таким образом, перспектива возобновления и активизации сотрудничества Тегерана с другими странами в этой сфере сталкивается с серьезным противодействием со стороны США, которые грозят вводить санкции в отношении всех, кто осуществляет или планирует такое взаимодействие.

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Тэги: ИРАН, ООН, ВООРУЖЕНИЯ, СИТУАЦИЯ


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