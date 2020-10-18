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СНГ 18.10.2020 11:32

15,1 тыс. новых случаев COVID-19 выявлено в РФ, 185 человек скончались - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 15 тыс. 99 новых случаев, умерли за сутки 185 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 15 тыс. 99 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3 996 (26,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Рост случаев COVID-19 в РФ начался с сентября, в течение месяца количество новых выявлений увеличилось с 5 тысяч до 10 тысяч к началу октября, и за две недели возросло до 15 тыс. случаев.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 4 тыс. 610

По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 1 тыс. 654 человека были выписаны по выздоровлению, 52 скончались.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн. 399 тыс. 334 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 24 тыс.187 человек.

"Количество выписанных за весь период составило 1 млн. 70 тыс. 576 человек, в том числе 5 тыс. 377 были выписаны за последние сутки", - говорится в сообщении оперштаба.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]