Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   15.10 WTI 40.96 -0.08 Brent 43.16 -0.16

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 18.10.2020 12:36

Захвачена воинская часть противника в ходе боев на Физулинском направлении - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана поделилось видеокадрами захвата подразделениями Азербайджанской Армии воинской части ВС Армении в ходе боев на Физулинском направлении.

"В ходе успешных боевых операций Азербайджанской Армии на Физулинском направлении воинская часть ВС Армении была захвачена нашими подразделениями", - отмечает оборонное ведомство.

По данным Минобороны, противник, оставив боевую технику, боеприпасы и другие военные средства, был вынужден бежать.

"Подразделения Азербайджанской Армии сохраняют преимущество на всех направлениях фронта", - отмечает оборонное ведоство.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ФРОНТ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


ПВО Азербайджана уничтожили армянский беспилотник в Карабахе ВС Армении обстреливают Агдамский район Азербайджана - Минобороны ПВО Азербайджана уничтожили штурмовик Су-25 ВС Армении в Карабахе - Минобороны Армения нарушила гуманитарное перемирие через две минуты после его вступления в силу - МИД Азербайджана ВС Азербайджана контролируют оперативную обстановку по всему фронту -Минобороны Лавров заявил главам МИД Армении и Азербайджана о необходимости строгого следования заявлению о прекращении огня в Карабахе в гуманитарных целях

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]