Захвачена воинская часть противника в ходе боев на Физулинском направлении - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана поделилось видеокадрами захвата подразделениями Азербайджанской Армии воинской части ВС Армении в ходе боев на Физулинском направлении.

"В ходе успешных боевых операций Азербайджанской Армии на Физулинском направлении воинская часть ВС Армении была захвачена нашими подразделениями", - отмечает оборонное ведомство.

По данным Минобороны, противник, оставив боевую технику, боеприпасы и другие военные средства, был вынужден бежать.

"Подразделения Азербайджанской Армии сохраняют преимущество на всех направлениях фронта", - отмечает оборонное ведоство.

Н.Аббасова