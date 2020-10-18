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Карабахский конфликт 18.10.2020 13:16

Армения нарушила гуманитарное перемирие через две минуты после его вступления в силу - МИД Азербайджана

Армения грубо нарушила объявленное во второй раз гуманитарное перемирие, что демонстрирует безразличие Еревана к урегулированию конфликта путем переговоров, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Сразу после объявления гуманитарного перемирия, ВС Армении в 00.02 по местному времени обстреляли из минометов и артиллерии азербайджанский город Джебраил, а также освобожденные из под оккупации села Джебраильского района, расположенные вдоль реки Араз. Также, нарушая режим прекращения огня, вооруженные силы противника ночью с 00.05 до 03.25 из крупнокалиберного оружия обстреляли азербайджанские позиции на границе между двумя странами - в Кедабекском и Товузском районах Азербайджана", - указывает внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, по данным МИД, вопреки договоренности о прекращении огня, ВС Армении, в 07:00 предприняли попытки атак в Агдеринском, Физулинском, Гадрутском и Джебраильском направлениях.

"Азербайджан, в очередной раз продемонстрировав добрую волю, с согласился на гуманитарное прекращение огня 00:00 18 октября из принципов гуманизма. Армения, вновь грубо нарушив эти договоренности, демонстрирует продолжающуюся агрессивную политику в отношении Азербайджана и безразличие к урегулированию конфликта путем переговоров. Это также является неуважением Арменией усилий посредников по достижению прекращения огня в гуманитарных целях",- отмечает МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Азербайджан привержен гуманитарному прекращению огня, но оставляет за собой право принять ответные меры для защиты своего гражданского населения и позиций.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПЕРЕМИРИЕ, НАРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]