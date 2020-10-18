Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   15.10 WTI 40.96 -0.08 Brent 43.16 -0.16

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.10.2020 15:33

Новый премьер Японии Суга отправился в первое зарубежное турне - во Вьетнам и Индонезию

Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга, занявший этот пост в минувшем сентябре, в воскресенье начал первую поездку в должности премьера - во Вьетнам и Индонезию, сообщает агентство Associated press (AP).

"Страны АСЕАН являются нашими крайне важными партнерами в деле обеспечения свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона, за который выступает Япония", - заявил Суга журналистам, прежде чем отправиться в Ханой.

"Япония как один из народов Индо-Тихоокеанского региона привержена задаче вносить вклад (в развитие - ИФ) региона, и я буду ясно доводить это до сведения жителей Японии и народов за ее пределами", - добавил премьер.

По данным AP, ожидается, что в ходе визита во Вьетнам Суга подпишет соглашение о передаче оборонительных вооружений и технологий вьетнамской стороне - в рамках кампании Токио по активизации экспорта японской оборонной продукции.

AP также указывает, что выбор Сугой стран Юго-Восточной Азии для первой зарубежной поездки в должности премьера отражает стремление Японии противодействовать влиянию Китая в регионе и укреплять экономические и военные связи с местными странами. Вместе с тем, продвижение концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" является продолжением политики прежнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, осуществлявшейся вместе с США, добавляет агентство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, ВЬЕТНАМ, ВИЗИТ


Похожие новости


Алиев рассчитывает совместно с Суги укреплять взаимное сотрудничество между Азербайджаном и Японией Есихидэ Суга утвержден на посту премьер-министра Японии Японский премьер может покинуть пост из-за ухудшения здоровья - NHK Японского премьера обвинили в копировании текста речей в память об атомных бомбардировках Абэ еще не определился, поедет ли на Парад Победы в Москву, сообщили в японском посольстве Премьер Японии Синдзо Абэ в субботу начинает поездку по странам Ближнего Востока

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]