Новый премьер Японии Суга отправился в первое зарубежное турне - во Вьетнам и Индонезию

Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга, занявший этот пост в минувшем сентябре, в воскресенье начал первую поездку в должности премьера - во Вьетнам и Индонезию, сообщает агентство Associated press (AP).
"Страны АСЕАН являются нашими крайне важными партнерами в деле обеспечения свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона, за который выступает Япония", - заявил Суга журналистам, прежде чем отправиться в Ханой.
"Япония как один из народов Индо-Тихоокеанского региона привержена задаче вносить вклад (в развитие - ИФ) региона, и я буду ясно доводить это до сведения жителей Японии и народов за ее пределами", - добавил премьер.
По данным AP, ожидается, что в ходе визита во Вьетнам Суга подпишет соглашение о передаче оборонительных вооружений и технологий вьетнамской стороне - в рамках кампании Токио по активизации экспорта японской оборонной продукции.
AP также указывает, что выбор Сугой стран Юго-Восточной Азии для первой зарубежной поездки в должности премьера отражает стремление Японии противодействовать влиянию Китая в регионе и укреплять экономические и военные связи с местными странами. Вместе с тем, продвижение концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" является продолжением политики прежнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, осуществлявшейся вместе с США, добавляет агентство.
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