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Дальнее зарубежье 18.10.2020 16:14

Саудовские власти отменили введенный из-за коронавируса запрет подданным молиться в главной мечети аль-Харам

Власти Саудовской Аравии вновь разрешили подданным королевства и прочим лицам, постоянно проживающим в стране, молиться в мечети аль-Харам - главной и крупнейшей в мире мечети, сообщает в воскресенье сайт ливанского издания "Дейли стар".

Запрет на молитвы в комплексе, где находится главная святыня ислама - Кааба, действовал семь месяцев: он был введен из-за распространения коронавируса в стране.

Ранее в октябре после семи месяцев запрета власти также разрешили подданным и постоянно проживающим в стране иностранцам совершать умру - малое паломничество в Мекку.

По данным портала Worldometers, в Саудовской Аравии за время пандемии зарегистрировано 341 854 случая заражения коронавирусом. 5 165 инфицированных скончались, 328 165 человек вылечились.

Саудовская Аравия начала постепенно ослаблять карантинные меры в конце мая, отменив запреты на перемещения внутри страны, вновь открыв мечети и разрешив работникам вернуться на свои рабочие места.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, МЕЧЕТЬ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]