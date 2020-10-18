ПВО Азербайджана уничтожили армянский беспилотник в Карабахе

ПВО Азербайджана уничтожили беспилотник ВС Армении, сообщает министерство обороны.
"18 октября в 13:00 БПЛА ВС Армении попытался совершить полет в направлении Горадиза. Беспилотник был обнаружен и уничтожен силами ПВО Азербайджана", - подчеркивает оборонное ведомство.
Н.Аббасова
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