ПВО Азербайджана уничтожили армянский беспилотник в Карабахе

ПВО Азербайджана уничтожили беспилотник ВС Армении, сообщает министерство обороны.

"18 октября в 13:00 БПЛА ВС Армении попытался совершить полет в направлении Горадиза. Беспилотник был обнаружен и уничтожен силами ПВО Азербайджана", - подчеркивает оборонное ведомство.

Н.Аббасова