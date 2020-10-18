В Азербайджане за сутки выявлено 647 новых случаев COVID-19, скончались 3 человека

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 647 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 44 тыс. 964, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

17 октября сообщалось о 528 случаях заражения, 16 октября - 509 случаях, 15 октября - 530 случаях, 14 октября - 369 случаях.

По данным ведомства, за сутки скончались еще 3 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 626.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 40 тыс. 37 человек (+134 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 4 тыс. 301 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9,089 тыс. тест на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 228 тыс. 24 теста на COVID-19.

Н.Аббасова