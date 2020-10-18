Работы по расчистке завалов жилых домов в Гяндже завершены, извлечены тела 13 человек, число раненных увеличилось до 53 - МЧС

Работы по расчистке завалов жилых домов в Гяндже, разрушенных в результате ракетных ударов ВС Армении, завершены, извлечены тела 13 человек, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МЧС.

"Силы МЧС Азербайджана завершили поисково-спасательные работы на завалах жилых домов, разрушенных в результате ракетных обстрелов ВС Армении. Всего из-под завалов спасатели извлекли тела 13 человек и вытащили еще 53 раненных", - отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что о 13 погибших и 52 раненных в результате ракетного обстрела Гянджи со стороны ВС Армении в ночь на 17 октября.

Как сообщалось, ВС Армении в 01:00 17 октября нанесли новый ракетный удар по городам Гянджа и Мингечевир. Удары по Гяндже были нанесены посредством ОТРК "Эльбрус" ("SCUD"). В Гянджу попали две ракеты, обе в жилые кварталы. Всего пострадали 20 домов, еще 4-5 домов полностью разрушены.

Ракеты, направленные в Мингечевир были перехвачены ПВО Азербайджана.

ВС Армении с 4 октября подвергают Гянджу ракетным обстрелам. 11 октября в результате ракетного удара по городу погибли 10 человек, более 30 получили ранения.

Кроме этого, ВС Армении периодически ведут обстрел города Мингечевир, где находятся крупнейшая электростанция и водохранилище Азербайджана.

Гянджа и Мингечевир находятся вдалеке от зоны боевых действий в Нагорном Карабахе.

Н.Аббасова