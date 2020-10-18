Работы по расчистке завалов жилых домов в Гяндже завершены, извлечены тела 13 человек, число раненных увеличилось до 53 - МЧС

Работы по расчистке завалов жилых домов в Гяндже, разрушенных в результате ракетных ударов ВС Армении, завершены, извлечены тела 13 человек, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МЧС.
"Силы МЧС Азербайджана завершили поисково-спасательные работы на завалах жилых домов, разрушенных в результате ракетных обстрелов ВС Армении. Всего из-под завалов спасатели извлекли тела 13 человек и вытащили еще 53 раненных", - отметили в МЧС.
Ранее сообщалось, что о 13 погибших и 52 раненных в результате ракетного обстрела Гянджи со стороны ВС Армении в ночь на 17 октября.
Как сообщалось, ВС Армении в 01:00 17 октября нанесли новый ракетный удар по городам Гянджа и Мингечевир. Удары по Гяндже были нанесены посредством ОТРК "Эльбрус" ("SCUD"). В Гянджу попали две ракеты, обе в жилые кварталы. Всего пострадали 20 домов, еще 4-5 домов полностью разрушены.
Ракеты, направленные в Мингечевир были перехвачены ПВО Азербайджана.
ВС Армении с 4 октября подвергают Гянджу ракетным обстрелам. 11 октября в результате ракетного удара по городу погибли 10 человек, более 30 получили ранения.
Кроме этого, ВС Армении периодически ведут обстрел города Мингечевир, где находятся крупнейшая электростанция и водохранилище Азербайджана.
Гянджа и Мингечевир находятся вдалеке от зоны боевых действий в Нагорном Карабахе.
Н.Аббасова
Occidental продает береговые активы в Колумбии за $825 млн
Эрдоган оценил в 405 млрд куб. м запасы газа на новом турецком месторождении в Черном море
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии реализацию договоренностей в рамках ОПЕК+
В Азербайджане за сутки выявлено 647 новых случаев COVID-19, скончались 3 человека
SpaceX в воскресенье запустит на орбиту новую партию из 60 интернет-спутников Starlink
В Молдавии установлен новый антирекорд по COVID-19: за сутки скончались 20 человек
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Бронетехнику используют для охраны резиденции Лукашенко в центре Минска
В Минске начались задержания в преддверии несанкционированной оппозиционной акции
В Китае приняли закон для контроля за экспортом продукции, имеющей отношение к нацбезопасности
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Фуада Гейдарова и Абульфата Магеремова
AccessBank дал старт проекту по повышению грамотности гражданской обороны в прифронтовых филиалах
Полковник Вагиф Даргяхлы: «Сбитый» Арменией азербайджанский БПЛА оказался «кукурузником»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение