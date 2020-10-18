Бронетехнику используют для охраны резиденции Лукашенко в центре Минска

Бронетехника введена в центр Минска для охраны резиденции президента Александра Лукашенко на фоне несанкционированных протестов оппозиции.

Как сообщают "Интерфаксу" очевидцы, 10 БТР утром в воскресенье проследовали в сторону площади Государственного флага в центре Минска, рядом с которой располагается городская резиденция Лукашенко "Дворец независимости".

Они разместились на территории резиденции. Сама резиденция оцеплена двойным кольцом силовиков - милиции и военных. Также оцеплена и площадь Государственного флага.

Более сотни военных стянуты к стеле "Минск город-герой" для охраны музея Великой отечественной войны. В парке рядом с музеем разместились десятки армейских грузовиков, БРДМ с громкоговорителями.