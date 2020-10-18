ВС Азербайджана взяли под контроль Худаферинский мост - президент Алиев

Азербайджанская армия взяла под контроль Худаферинский мост, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Вооруженные силы Азербайджана подняли азербайджанский флаг над древним мостом Худаферин. Да здравствует азербайджанский народ! Карабах - это Азербайджан!", - написал Алиев в своем аккаунте в Twitter.

Н.Аббасова