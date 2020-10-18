Израиль приступил к поэтапному выходу из повторного режима изоляции

Власти Израиля в связи со снижением показателей заболеваемости коронавирусом COVID-19 в воскресенье начали постепенную отмену второго за год режима изоляции, длившегося около месяца, сообщает издание "Таймс оф Израэл".
Так, теперь жители Израиля могут перемещаться на расстояние более 1 км от дома. Разрешено собираться в группы до 10 человек в помещении и до 20 на свежем воздухе. Вновь могут открыться детские дошкольные учреждения и учреждения дневного ухода за детьми, ресторанам разрешают работать на вынос, а коммерческие заведения могут работать без приема посетителей.
Также жителей вновь будут пускать на пляжи и в национальные парки.
Между тем, напоминает издание, возвращение к обычному ритму жизни должно пройти поэтапно - до 21 февраля 2021 года. Кроме того, власти предупреждали, что если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то ограничительные меры могут быть введены вновь.
По данным "Таймс оф Израэл", накануне за сутки выявили 395 случаев коронавируса, тогда как за три недели до этого в сутки диагностировали до 8 тыс. случаев. Издание уточняет, что, хотя масштабы тестирования в выходные дни в стране сократились, однако количество положительных результатов тестов на COVID-19 существенно упало - с 15% в конце сентября до 2,8%.
Всего в Израиле выявлены 302 832 случая коронавируса. Скончались 2190 человек, инфицированных COVID-19.
Армения признала гибель 710 военных в боях с Азербайджаном в Карабахе
Армянские части отказываются вступать в бой – Минобороны Азербайджана
Эрдоган обвинил Россию, Францию и США в поставках Армении оружия
Occidental продает береговые активы в Колумбии за $825 млн
Эрдоган оценил в 405 млрд куб. м запасы газа на новом турецком месторождении в Черном море
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии реализацию договоренностей в рамках ОПЕК+
В Азербайджане за сутки выявлено 647 новых случаев COVID-19, скончались 3 человека
SpaceX в воскресенье запустит на орбиту новую партию из 60 интернет-спутников Starlink
В Молдавии установлен новый антирекорд по COVID-19: за сутки скончались 20 человек
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Фуада Гейдарова и Абульфата Магеремова
AccessBank дал старт проекту по повышению грамотности гражданской обороны в прифронтовых филиалах
Полковник Вагиф Даргяхлы: «Сбитый» Арменией азербайджанский БПЛА оказался «кукурузником»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение