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Дальнее зарубежье 18.10.2020 19:10

Израиль приступил к поэтапному выходу из повторного режима изоляции

Власти Израиля в связи со снижением показателей заболеваемости коронавирусом COVID-19 в воскресенье начали постепенную отмену второго за год режима изоляции, длившегося около месяца, сообщает издание "Таймс оф Израэл".

Так, теперь жители Израиля могут перемещаться на расстояние более 1 км от дома. Разрешено собираться в группы до 10 человек в помещении и до 20 на свежем воздухе. Вновь могут открыться детские дошкольные учреждения и учреждения дневного ухода за детьми, ресторанам разрешают работать на вынос, а коммерческие заведения могут работать без приема посетителей.

Также жителей вновь будут пускать на пляжи и в национальные парки.

Между тем, напоминает издание, возвращение к обычному ритму жизни должно пройти поэтапно - до 21 февраля 2021 года. Кроме того, власти предупреждали, что если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то ограничительные меры могут быть введены вновь.

По данным "Таймс оф Израэл", накануне за сутки выявили 395 случаев коронавируса, тогда как за три недели до этого в сутки диагностировали до 8 тыс. случаев. Издание уточняет, что, хотя масштабы тестирования в выходные дни в стране сократились, однако количество положительных результатов тестов на COVID-19 существенно упало - с 15% в конце сентября до 2,8%.

Всего в Израиле выявлены 302 832 случая коронавируса. Скончались 2190 человек, инфицированных COVID-19.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ОТМЕНА, НАЧАЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]