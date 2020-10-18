Азербайджан готов передать часть тел убитых армянских военных через МККК на госгранице - Госкомиссия

Азербайджан передаст часть тел убитых армянских военных Армении посредством Международного комитета Красного Креста (МККК) на госгранице, говорится в сообщении Госкомиссии по вопросам пленных, без вести пропавших и заложников.

"Комиссия согласовала с представительством МККК в Азербайджане передачу Армении тел армянских военных, находящихся на азербайджанской территории. В духе договоренности о временном прекращением огня по гуманитарным соображениям, Азербайджан выразил готовность в одностороннем порядке передать часть тел убитых армянских военных через МККК по заранее согласованному коридору в направлении Товузского района", - говорится в сообщении комиссии.

Госкомиссия также попросила уведомить об этом противоположную сторону.

Н.Аббасова