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Карабахский конфликт 18.10.2020 17:35

Эрдоган обвинил Россию, Францию и США в поставках Армении оружия

Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Россия, Франция, США - занимаются поставками вооружений в Армению, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Минская тройка" оказывает Армении помощь в виде оружия", - приводит слова Эрдогана агентство "Анадолу".

Он также обвинил Армению в нарушении перемирия и в возобновлении атак на Азербайджан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, АРМЕНИЯ, ОБСЕ, ВООРУЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]