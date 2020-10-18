Эрдоган обвинил Россию, Францию и США в поставках Армении оружия

Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Россия, Франция, США - занимаются поставками вооружений в Армению, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Минская тройка" оказывает Армении помощь в виде оружия", - приводит слова Эрдогана агентство "Анадолу".

Он также обвинил Армению в нарушении перемирия и в возобновлении атак на Азербайджан.