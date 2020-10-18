В Швейцарии вводят масочный режим и другие ограничения в связи с ростом количества случаев коронавируса

Власти Швейцарии приняли решение сделать обязательным ношение масок в закрытых помещениях и принять ряд других ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщают в воскресенье французские СМИ.
"Резкий рост заболеваемости за последние дни вызывает беспокойство. Очевидно, это касается всех возрастных групп и кантонов", - цитирует СМИ выдержки из правительственного заявления.
С этого понедельника жители страны обязаны носить маски в закрытых общественных местах, включая церкви, магазины и кинотеатры, а также на железнодорожных станциях, в аэропорту - в дополнение к такой обязанности на общественном транспорте.
Запрещено собираться в общественных местах группами более чем в 15 человек. Власти также рекомендовали согражданам работать из дома.
СМИ отмечают, что по сравнению с прошлой неделей количество выявляемых в сутки случаев коронавируса в Швейцарии выросло на 150%.
По данным портала Worldometers, в Швейцарии за время пандемии зарегистрировано 74 422 случая заражения коронавирусом. 2 123 инфицированных скончались, а 50,6 тыс. человек вылечились.
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