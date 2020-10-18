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Дальнее зарубежье 18.10.2020 20:01

В Швейцарии вводят масочный режим и другие ограничения в связи с ростом количества случаев коронавируса

Власти Швейцарии приняли решение сделать обязательным ношение масок в закрытых помещениях и принять ряд других ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщают в воскресенье французские СМИ.

"Резкий рост заболеваемости за последние дни вызывает беспокойство. Очевидно, это касается всех возрастных групп и кантонов", - цитирует СМИ выдержки из правительственного заявления.

С этого понедельника жители страны обязаны носить маски в закрытых общественных местах, включая церкви, магазины и кинотеатры, а также на железнодорожных станциях, в аэропорту - в дополнение к такой обязанности на общественном транспорте.

Запрещено собираться в общественных местах группами более чем в 15 человек. Власти также рекомендовали согражданам работать из дома.

СМИ отмечают, что по сравнению с прошлой неделей количество выявляемых в сутки случаев коронавируса в Швейцарии выросло на 150%.

По данным портала Worldometers, в Швейцарии за время пандемии зарегистрировано 74 422 случая заражения коронавирусом. 2 123 инфицированных скончались, а 50,6 тыс. человек вылечились.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ, УЖЕСТОЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]