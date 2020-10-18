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Карабахский конфликт 18.10.2020 19:43

Армения признала гибель 710 военных в боях с Азербайджаном в Карабахе

Армянская сторона сообщила еще о 37 погибших военнослужащих в боях с Азербайджаном в зоне карабахского конфликта.

Всего, по уточненным данным, с начала боевых действий 27 сентября армянская сторона признала гибель 710 военнослужащих.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, БОИ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]