Более 11,7 тыс. новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Италии

Врачи в Италии за сутки зафиксировали 11 705 случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают римские СМИ.
Кроме того, в больницах скончались 69 пациентов с коронавирусом. Эксперты отмечают, что выросла доля положительных тестов на вирус: в субботу он составляла 7%, а теперь 8%.
Среди областей, больше всего страдающих от COVID-19, - Ломбардия, Кампания и столичная область Лацио.
При этом региональные власти подчеркивают, что ведут борьбу не только против коронавирусной инфекции, но и за спасение бизнеса, очень сильно страдающего от последствий пандемии. В частности, в воскресенье главы регионов согласовали с центральным правительством меры, касающиеся часов работы баров и ресторанов: они будут закрываться не позже полуночи. Ранее эксперты предлагали закрывать эти заведения ещё раньше, однако региональные власти выступили против.
Власти Италии отказались от идеи закрывать кинотеатры, спортзалы и бассейны. Тем не менее посетители там обязаны соблюдать строгие санитарные требования.
Школы в Италии продолжат работу: вариант с "удаленными" уроками власти Италии отвергли.
Чтобы разгрузить общественный транспорт часть сотрудников предприятий и госучреждений вновь переведены на удаленную работу. Кроме того, власти городов решили временно использовать туристические автобусы для обслуживания "обычных" городских маршрутов. Предполагается, что это поможет снизить число пассажиров в каждом автобусе. Турсектор от таких мер несильно пострадает, поскольку все равно туристический поток в Италию сильно сократился из-за пандемии.
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