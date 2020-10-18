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Дальнее зарубежье 18.10.2020 21:46

Более 11,7 тыс. новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Италии

Врачи в Италии за сутки зафиксировали 11 705 случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают римские СМИ.

Кроме того, в больницах скончались 69 пациентов с коронавирусом. Эксперты отмечают, что выросла доля положительных тестов на вирус: в субботу он составляла 7%, а теперь 8%.

Среди областей, больше всего страдающих от COVID-19, - Ломбардия, Кампания и столичная область Лацио.

При этом региональные власти подчеркивают, что ведут борьбу не только против коронавирусной инфекции, но и за спасение бизнеса, очень сильно страдающего от последствий пандемии. В частности, в воскресенье главы регионов согласовали с центральным правительством меры, касающиеся часов работы баров и ресторанов: они будут закрываться не позже полуночи. Ранее эксперты предлагали закрывать эти заведения ещё раньше, однако региональные власти выступили против.

Власти Италии отказались от идеи закрывать кинотеатры, спортзалы и бассейны. Тем не менее посетители там обязаны соблюдать строгие санитарные требования.

Школы в Италии продолжат работу: вариант с "удаленными" уроками власти Италии отвергли.

Чтобы разгрузить общественный транспорт часть сотрудников предприятий и госучреждений вновь переведены на удаленную работу. Кроме того, власти городов решили временно использовать туристические автобусы для обслуживания "обычных" городских маршрутов. Предполагается, что это поможет снизить число пассажиров в каждом автобусе. Турсектор от таких мер несильно пострадает, поскольку все равно туристический поток в Италию сильно сократился из-за пандемии.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]