Глава МИД Азербайджана обсудил с верховным представителем ЕС ситуацию в Карабахе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.
«Касаясь ракетного обстрела Гянджи, Боррель заявил о недопустимости брать под прицел гражданских лиц и гражданские объекты. По его словам, важно соблюдать применение гуманитарного режима прекращения огня и подчеркнул необходимость проведения переговоров для урегулирования конфликта»,- сообщает МИД Азербайджана.
В свою очередь Байрамов отметил, что, несмотря на достигнутую в субботу вторую договоренность о гуманитарном режиме прекращения огня, вооруженные силы Армении предприняли попытку атаки на позиции Азербайджанской Армии в направлении Джабраильского района, а также подвергли огню Товузский и Гедабекский районы Азербайджана на армяно-азербайджанской границе.
« Министр также отметил, что нарушая режим прекращения огня, Армения еще раз продемонстрировала несоблюдение норм международного права, а также своих обязательств по международному гуманитарному праву, - отмечается в сообщении МИД.
Б.Рустамбеков
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