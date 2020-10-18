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Карабахский конфликт 18.10.2020 22:02

Глава МИД Азербайджана обсудил с верховным представителем ЕС ситуацию в Карабахе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Касаясь ракетного обстрела Гянджи, Боррель заявил о недопустимости брать под прицел гражданских лиц и гражданские объекты. По его словам, важно соблюдать применение гуманитарного режима прекращения огня и подчеркнул необходимость проведения переговоров для урегулирования конфликта»,- сообщает МИД Азербайджана.

В свою очередь Байрамов отметил, что, несмотря на достигнутую в субботу вторую договоренность о гуманитарном режиме прекращения огня, вооруженные силы Армении предприняли попытку атаки на позиции Азербайджанской Армии в направлении Джабраильского района, а также подвергли огню Товузский и Гедабекский районы Азербайджана на армяно-азербайджанской границе.

« Министр также отметил, что нарушая режим прекращения огня, Армения еще раз продемонстрировала несоблюдение норм международного права, а также своих обязательств по международному гуманитарному праву, - отмечается в сообщении МИД.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЕС, КАРАБАХ, ОБСУЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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