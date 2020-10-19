Дефицит бюджета США в 2020 фингоду утроился и достиг рекордных $3,1 трлн

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2020 финансового года, который завершился 30 сентября, выросло в 3,2 раза и составило рекордные $3,132 трлн, сообщило министерство финансов страны.
При этом дефицит достиг 15,2% ВВП, что является максимумом с 1945 года. Для сравнения: в период финансового кризиса в 2009 году он равнялся $1,413 трлн, или 9,8% ВВП.
В сообщении Минфина отмечается, что если в первом финполугодии дефицит увеличился всего на 8% (на $52 млрд) относительно аналогичного периода годом ранее, то во втором финполугодии он взлетел на 715% (на $2,1 трлн).
Резкий рост дефицита обусловлен как высокими затратами государства на поддержку экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, так и снижением доходов бюджета в связи с массовыми сокращениями и приостановкой работы бизнеса из-за карантинных мер.
Бюджетные расходы в минувшем фингоду подскочили на 47,3% и достигли рекордных $6,552 трлн.
Доходы сократились на 1,2%, составив $3,42 трлн. При этом снижение было зафиксировано в двух из трех основных источников поступлений. В частности, сборы подоходного налога упали до $1,6 трлн с $1,7 трлн в 2019 фингоду, налога на прибыль компаний - до $212 млрд с $230 млрд.
В сентябре (последний месяц фингода) отрицательное сальдо составило $124,611 млрд против профицита в размере $82,768 млрд в том же месяце 2019 года. Доходы бюджета уменьшились на 0,2% - до $373,169 млрд, расходы подскочили на 71%, достигнув $497,78 млрд.
Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году.
Дефицит госбюджета по итогам 2019 финансового года увеличился на 26%, достигнув максимального за последние семь лет уровня в $984,388 млрд, или 4,6% ВВП.
Отрицательное сальдо бюджета США достигало пиковых 27% ВВП в 1943 году, а затем оно оставалось выше 20% ВВП в 1943-1945 годах.
Госдолг США достиг 102% ВВП на конец 2020 фингода, превысив объем экономики впервые более чем за 70 лет, по оценкам Бюджетного управления Конгресса (CBO).
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