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Дальнее зарубежье 19.10.2020 10:27

Чиновник Белого дома провел переговоры с правительством Сирии об освобождении заложников\

Высокопоставленный чиновник Белого дома недавно встречался с властями Сирии в Дамаске с целью добиться освобождения американских заложников, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, заместитель помощника президента США Кэш Пэйтель в ходе своей поездки в Дамаск встретился с представителями власти, чтобы добиться освобождения по крайней мере двух американцев, которые, предположительно, президентом Башаром Асадом.

Однако уточнить, с кем именно встречался Пэйтель, собеседники газеты отказались.

Переговоры американской стороны с сирийцами не сильно продвинулись, добавили они.

Отмечается, что данные переговоры являются первым известным случаем общения между Белым домом и правительством Сирии с момента прекращения американо-сирийских отношений при администрации Барака Обамы в 2012 году.

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Тэги: США, СИРИЯ, ЗАЛОЖНИКИ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]