Чиновник Белого дома провел переговоры с правительством Сирии об освобождении заложников\

Высокопоставленный чиновник Белого дома недавно встречался с властями Сирии в Дамаске с целью добиться освобождения американских заложников, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, заместитель помощника президента США Кэш Пэйтель в ходе своей поездки в Дамаск встретился с представителями власти, чтобы добиться освобождения по крайней мере двух американцев, которые, предположительно, президентом Башаром Асадом.

Однако уточнить, с кем именно встречался Пэйтель, собеседники газеты отказались.

Переговоры американской стороны с сирийцами не сильно продвинулись, добавили они.

Отмечается, что данные переговоры являются первым известным случаем общения между Белым домом и правительством Сирии с момента прекращения американо-сирийских отношений при администрации Барака Обамы в 2012 году.