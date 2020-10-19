Азербайджан в январе-августе экспортировал нефти на $5,6 млрд, газа – на $1,9 млрд

Азербайджан в январе-августе 2020 года экспортировал 19 млн 194 тыс. тонн нефти, что на 8,1% ниже показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Общая стоимость экспортированной за отчетный период из Азербайджана нефти составила $5 млрд 655 млн 218,7 тыс. (спад на 41,7%).

Экспорт газа из Азербайджана в январе-августе 2020 года составил 8 млрд 892,9 млн кубометров (рост на 14,7%). Общая стоимость экспортированного за отчетный период из страны газа составила $1 млрд 938 млн 136,5 тыс. (рост на 20,8%).

Как сообщалось, в 2019 году Азербайджан экспортировал 31 млн 238 тыс. тонн нефти на сумму $14 млрд 447 млн 114 тыс., газа - 12 млрд 210,2 млн кубометров на $2 млрд 569 млн 583,3 тыс.

Азербайджанский газ в настоящее время экспортируется в Грузию и Турцию.

Н.Аббасова