Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   16.10 WTI 40.88 -0.08 Brent 42.93 -0.23

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 19.10.2020 10:43

Число инфицированных COVID-19 в Украине превысило 300 тыс. человек, за минувшие сутки заболели более 4,7 тыс.

На Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 4 тыс. 766 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровели 1 тыс. 112 пациентов, умерли 66 ранее заболевших, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее на Украине зафиксировали 5 тыс. 231 случай заражения, 17 октября было рекордное количество новых случаев заболевания COVID-19 - 6 тыс. 410, 16 октября - 5 тыс. 992 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии составило в стране на утро понедельника 303 тыс. 638 человек, умерли 5 тыс. 673 заболевших, выздоровели - 126 тыс. 489.

Сейчас на Украине COVID-19 болеют 171 тыс. 476 человек, что на 3 тыс. 588 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (595), Киеве (385), Одесской (350) и Житомирской (308) областях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Порошенко заболел Covid-19, лечится дома В Украине за сутки 3 240 заболевших COVID-19, 1 268 выздоровели, 48 умерли - СНБО На Украине за сутки почти 3 тыс. заболевших COVID-19, выздоровели 1,5 тыс. пациентов, 76 умерли - СНБО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]