Число инфицированных COVID-19 в Украине превысило 300 тыс. человек, за минувшие сутки заболели более 4,7 тыс.

На Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 4 тыс. 766 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровели 1 тыс. 112 пациентов, умерли 66 ранее заболевших, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее на Украине зафиксировали 5 тыс. 231 случай заражения, 17 октября было рекордное количество новых случаев заболевания COVID-19 - 6 тыс. 410, 16 октября - 5 тыс. 992 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии составило в стране на утро понедельника 303 тыс. 638 человек, умерли 5 тыс. 673 заболевших, выздоровели - 126 тыс. 489.

Сейчас на Украине COVID-19 болеют 171 тыс. 476 человек, что на 3 тыс. 588 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (595), Киеве (385), Одесской (350) и Житомирской (308) областях.