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ТЭК 19.10.2020 11:01

Новак назначил нового гендиректора "Российского энергетического агентства"

Министр энергетики РФ Александр Новак назначил на должность генерального директора ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России Алексея Кулапина, говорится в сообщении ведомства.

Ранее Кулапин возглавлял департамент государственной энергетической политики Минэнерго России. При его непосредственном участии были актуализированы ключевые отраслевые документы стратегического планирования - Доктрина энергетической безопасности, Энергетическая стратегия Российской Федерации, разработаны Прогноз научно-технологического развития отраслей ТЭК и план мероприятий по развитию в стране водородной энергетики.

"Российское энергетическое агентство" - реализует задачи по научному, информационно-аналитическому и организационно-технологическому обеспечению национальной энергетической политики.

"Сегодня перед агентством поставлена цель стать ключевым отраслевым центром компетенций: обеспечить качественную аналитическую и методологическую поддержку реализации государственной энергетической политики, содействие в выстраивании эффективного диалога между государством и компаниям ТЭК. Также приоритетным является повышение статуса агентства на международной арене", - говорится в сообщении Минэнерго.

Как сообщалось, в начале сентября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест заместителя министра энергетики РФ Анатолия Тихонова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Тихонов оставлен под стражей на срок до 8 ноября 2020 года. Потерпевшим по уголовному делу признано "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России, следует из материалов уголовного дела, оглашенных в суде. Тихонов свою вину он не признает.

Как заявили в Следственном комитете России, уголовное дело, по которому был задержан замминистра, расследуется по факту хищения не менее 603 млн рублей, выделенных РЭА для создания информационной системы ГИС ТЭК.

Причастными к хищению следствие в настоящее время считает непосредственно Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО "ЛАНИТ" Владимира Макарова и Виктора Серебрякова. Последние трое были арестованы Басманным судом на тот же срок, что и Тихонов.

Кроме этого, следствие помимо названных фигурантов устанавливает других лиц, причастных к этому преступлению.

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Тэги: РОССИЯ, МИНЭНЕРГО, РЭА, РУКОВОДИТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]