Министр энергетики РФ Александр Новак назначил на должность генерального директора ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России Алексея Кулапина, говорится в сообщении ведомства.
Ранее Кулапин возглавлял департамент государственной энергетической политики Минэнерго России. При его непосредственном участии были актуализированы ключевые отраслевые документы стратегического планирования - Доктрина энергетической безопасности, Энергетическая стратегия Российской Федерации, разработаны Прогноз научно-технологического развития отраслей ТЭК и план мероприятий по развитию в стране водородной энергетики.
"Российское энергетическое агентство" - реализует задачи по научному, информационно-аналитическому и организационно-технологическому обеспечению национальной энергетической политики.
"Сегодня перед агентством поставлена цель стать ключевым отраслевым центром компетенций: обеспечить качественную аналитическую и методологическую поддержку реализации государственной энергетической политики, содействие в выстраивании эффективного диалога между государством и компаниям ТЭК. Также приоритетным является повышение статуса агентства на международной арене", - говорится в сообщении Минэнерго.
Как сообщалось, в начале сентября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест заместителя министра энергетики РФ Анатолия Тихонова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Тихонов оставлен под стражей на срок до 8 ноября 2020 года. Потерпевшим по уголовному делу признано "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России, следует из материалов уголовного дела, оглашенных в суде. Тихонов свою вину он не признает.
Как заявили в Следственном комитете России, уголовное дело, по которому был задержан замминистра, расследуется по факту хищения не менее 603 млн рублей, выделенных РЭА для создания информационной системы ГИС ТЭК.
Причастными к хищению следствие в настоящее время считает непосредственно Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО "ЛАНИТ" Владимира Макарова и Виктора Серебрякова. Последние трое были арестованы Басманным судом на тот же срок, что и Тихонов.
Кроме этого, следствие помимо названных фигурантов устанавливает других лиц, причастных к этому преступлению.
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