В Азербайджан в январе-августе импортированы кондиционеры на $31,3 млн, стиральные машины – на $20 млн

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-августе 2020 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 30,9% - до 129,6 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $31 млн 348 тыс. (спад на 29,2%).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 401,6 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 14,8%) на сумму $82 млн 962,2 тыс. (рост на 50,3%).

Кроме этого, за отчетный период на 11,1% - до 104,5 тыс. единиц - сократился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $20 млн 90 тыс. (спад на 17,1%).

Б.Рустамбеков