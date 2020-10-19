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Бизнес и законодательство 19.10.2020 11:11

В Азербайджан в январе-августе импортированы кондиционеры на $31,3 млн, стиральные машины – на $20 млн

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-августе 2020 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 30,9% - до 129,6 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $31 млн 348 тыс. (спад на 29,2%).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 401,6 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 14,8%) на сумму $82 млн 962,2 тыс. (рост на 50,3%).

Кроме этого, за отчетный период на 11,1% - до 104,5 тыс. единиц - сократился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $20 млн 90 тыс. (спад на 17,1%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИМПОРТ, КОНДИЦИОНЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]