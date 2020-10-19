В Армении за сутки 766 заражений COVID-19, скончались 10 человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 766 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 65 тыс. 460, сообщает в понедельник единый информационный центр республики.
Накануне сообщалось об 1 тыс. 694 новых больных за сутки.
По данным центра, за минувшие сутки в Армении скончались еще десять пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов достигло 1 тыс. 407. "Из них 1091 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 316 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.
Выздоровели после коронавируса 48 тыс. 208 человек (+104 за сутки).
За день в Армении был сделано 1 тыс. 722 теста на коронавирус.
Минздрав страны в связи с ростом числа заражений призвал граждан соблюдать противоэпидемиологические меры.
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