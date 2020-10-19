Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   16.10 WTI 40.88 -0.08 Brent 42.93 -0.23

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 19.10.2020 11:40

Центробанк Азербайджана на депозитном аукционе привлек 150 млн манатов на 14 дней

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 150 млн манатов на очередном депозитном аукционе для банков в понедельник, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"Центробанк 19 октября провел очередной депозитный аукцион, на котором привлек 150 млн манатов, хотя предложение в ходе аукциона составило 611,1 млн манатов. Средневзвешенная ставка в ходе аукциона составила 6,01% (12 октября - 6,01%)", - отметили в банке.

Средства привлечены сроком на 14 дней.

Как сообщалось, ЦБА с июня 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЦБ, АУКЦИОН, ДЕПОЗИТНЫЙ


Похожие новости


Банки в Азербайджане приобрели в четверг на валютном аукционе $58 млн Банки в Азербайджане приобрели в четверг на валютном аукционе почти $71 млн ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 100 млн манатов на 14 дней ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 150 млн манатов на 14 дней ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 100 млн манатов на 14 дней ЦБ Азербайджана планирует 31 августа на депозитном аукционе привлечь 100 млн манатов на 14 дней

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]