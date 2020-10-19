Центробанк Азербайджана на депозитном аукционе привлек 150 млн манатов на 14 дней

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 150 млн манатов на очередном депозитном аукционе для банков в понедельник, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"Центробанк 19 октября провел очередной депозитный аукцион, на котором привлек 150 млн манатов, хотя предложение в ходе аукциона составило 611,1 млн манатов. Средневзвешенная ставка в ходе аукциона составила 6,01% (12 октября - 6,01%)", - отметили в банке.

Средства привлечены сроком на 14 дней.

Как сообщалось, ЦБА с июня 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

Б.Рустамбеков