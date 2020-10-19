Австрия ограничила численность общественных и частных мероприятий из-за роста распространения коронавируса

Австрия в связи с ростом числа заболевших коронавирусом ограничила численность уличных мероприятий до максимум 12 человек, в частных помещениях рекомендуется собираться не более шести гражданам, заявил в понедельник канцлер Себастьян Курц.

"Частные мероприятия ограничиваются до шести человек, для общественных мероприятий продолжают действовать жесткие правила", - сказал Курц в понедельник в эфире телеканала ORF.

Эти правила включают в себя необходимость ношения маски и соблюдения правил личной гигиены. Ограничение в максимум 12 человек распространяется на рестораны, спортивные занятия, празднования юбилеев и свадеб, исключения допускаются только для похорон и рабочих встреч.

"Мы осознаем, что эти меры непопулярны. Но они необходимы", - подчеркнул Курц.

По-прежнему допускается проводить общественные мероприятия численностью до 1 тыс. человек в помещении и до 1,5 тыс. человек на улице, при этом за каждым посетителем должно быть закреплено фиксированное место, разносить напитки и устраивать фуршеты не разрешается. Для такого мероприятия необходимо получить официальное разрешение от городских властей.

По данным министерства социального развития и здравоохранения Австрии, на 19 октября зафиксировано 66 тыс. 314 заразившихся коронавирусом нового типа, 904 человека из этого числа скончались. В минувшую субботу было зафиксировано 1747 новых случаев заражения за 24 часа. Показатели постоянно растут с начала сентября - перед этим прирост заражения составлял до 400 случаев в день.