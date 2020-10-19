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Дальнее зарубежье 19.10.2020 18:24

Facebook и Instagram удалили 120 тыс. постов, преследовавших цель помешать скорым выборам в США

Сервисы Facebook и Instagram удалили 120 тыс. постов, размещавшихся с целью затруднить проведение президентских выборов в США в ноябре 2020 года, заявил в интервью изданию "Журналь дю диманш" вице-президент по политике и коммуникациям компании Ник Клегг.

"35 тыс. сотрудников заботятся о безопасности наших платформ и вносят вклад в (организацию - ИФ) выборов", - сказал он.

Также он сообщил, что Facebook и Instagram в целях обеспечения безопасности выборов не дали опубликовать 2,2 млн рекламных объявлений. Кроме того, сервисы разместили 150 млн предупреждений в отношении постов с дезинформацией.

"Мы установили партнерства с 70 СМИ, в том числе пятью во Франции, для проверки информации", - отметил он.

Клегг добавил, что Facebook задействовал "искусственный интеллект" для удаления "миллиардов постов и фейковых аккаунтов еще до того, как о них сообщат пользователи", и что Facebook продолжает собирать данные об источниках финансирования и происхождения размещаемых на его платформах рекламных объявлениях и информации.

Западные СМИ в свою очередь напоминают, что компания Facebook прикладывает усилия с целью избежать ситуации, подобной сложившейся на президентских выборах в США в 2016 году, когда ее сервисы использовались для манипуляций над ходом выборов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]