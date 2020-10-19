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СНГ 19.10.2020 15:26

ООН призвана укреплять мир и безопасность на планете, способствовать политико-дипломатическому урегулированию кризисных ситуаций - Путин

Россия поддерживает деятельность Организации объединенных наций и считает ее безальтернативной глобальной структурой, дающей возможность для многостороннего диалога и решения стоящих перед человечеством проблем, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Исходим из того, что ООН была и остаётся безальтернативной глобальной структурой, дающей возможность для многостороннего равноправного диалога, партнёрского взаимодействия в решении самых разнообразных проблем, стоящих перед человечеством", - говорится в телеграмме президента для участников торжественного вечера, посвященного 75-летию ООН.

Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

Президент отметил, что Россия, будучи одной из стран - основательниц ООН, активно поддерживает деятельность организации, последовательно выступает за упрочение её центральной координирующей роли в мировых делах, отстаивает необходимость строгого соблюдения норм и принципов её устава.

"Организация Объединённых Наций призвана укреплять мир и безопасность на планете, способствовать политико-дипломатическому урегулированию кризисных ситуаций, обеспечению устойчивого социально-экономического развития и защиты прав человека", - говорится в телеграмме.

Путин напомнил, что 75-летие ООН отмечается под лозунгом "Общее будущее общими силами". "Несомненно, только сообща мы сможем эффективно противостоять глобальным вызовам XXI века и обеспечить мирное, благополучное развитие человечества", - заметил он.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]