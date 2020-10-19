ООН призвана укреплять мир и безопасность на планете, способствовать политико-дипломатическому урегулированию кризисных ситуаций - Путин

Россия поддерживает деятельность Организации объединенных наций и считает ее безальтернативной глобальной структурой, дающей возможность для многостороннего диалога и решения стоящих перед человечеством проблем, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Исходим из того, что ООН была и остаётся безальтернативной глобальной структурой, дающей возможность для многостороннего равноправного диалога, партнёрского взаимодействия в решении самых разнообразных проблем, стоящих перед человечеством", - говорится в телеграмме президента для участников торжественного вечера, посвященного 75-летию ООН.

Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

Президент отметил, что Россия, будучи одной из стран - основательниц ООН, активно поддерживает деятельность организации, последовательно выступает за упрочение её центральной координирующей роли в мировых делах, отстаивает необходимость строгого соблюдения норм и принципов её устава.

"Организация Объединённых Наций призвана укреплять мир и безопасность на планете, способствовать политико-дипломатическому урегулированию кризисных ситуаций, обеспечению устойчивого социально-экономического развития и защиты прав человека", - говорится в телеграмме.

Путин напомнил, что 75-летие ООН отмечается под лозунгом "Общее будущее общими силами". "Несомненно, только сообща мы сможем эффективно противостоять глобальным вызовам XXI века и обеспечить мирное, благополучное развитие человечества", - заметил он.