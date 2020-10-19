ООН призвана укреплять мир и безопасность на планете, способствовать политико-дипломатическому урегулированию кризисных ситуаций - Путин

Россия поддерживает деятельность Организации объединенных наций и считает ее безальтернативной глобальной структурой, дающей возможность для многостороннего диалога и решения стоящих перед человечеством проблем, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Исходим из того, что ООН была и остаётся безальтернативной глобальной структурой, дающей возможность для многостороннего равноправного диалога, партнёрского взаимодействия в решении самых разнообразных проблем, стоящих перед человечеством", - говорится в телеграмме президента для участников торжественного вечера, посвященного 75-летию ООН.
Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.
Президент отметил, что Россия, будучи одной из стран - основательниц ООН, активно поддерживает деятельность организации, последовательно выступает за упрочение её центральной координирующей роли в мировых делах, отстаивает необходимость строгого соблюдения норм и принципов её устава.
"Организация Объединённых Наций призвана укреплять мир и безопасность на планете, способствовать политико-дипломатическому урегулированию кризисных ситуаций, обеспечению устойчивого социально-экономического развития и защиты прав человека", - говорится в телеграмме.
Путин напомнил, что 75-летие ООН отмечается под лозунгом "Общее будущее общими силами". "Несомненно, только сообща мы сможем эффективно противостоять глобальным вызовам XXI века и обеспечить мирное, благополучное развитие человечества", - заметил он.
ВС Армении нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Тертере - СМИ
Лавров ожидает от Баку и Еревана договоренностей по долгосрочному урегулированию
Лавров о ситуации в Карабахе: необходимо немедленно прекратить огонь по гражданским объектам и прекратить нагнетать конфронтационную риторику
МВФ: Безубыточная цена на нефть для Азербайджана в 2020г составит $63 за баррель, в 2021г - $67,4
Спад ненефтяного ВВП Азербайджана в 2020г составит 3,8%, рост в 2021г – 3% - МВФ
Нефть дешевеет в преддверии встречи министров ОПЕК+, Brent - $42,82 за баррель
В Азербайджане за сутки выявлен 331 новый случай COVID-19, скончались четыре человека
В мире выявлено более 40 млн заражений COVID-19, при этом свыше 30 млн выздоровели - Worldometer
Грузия в январе-сентябре недосчиталась более $2 млрд от туризма
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Фуада Гейдарова и Абульфата Магеремова
AccessBank дал старт проекту по повышению грамотности гражданской обороны в прифронтовых филиалах
Полковник Вагиф Даргяхлы: «Сбитый» Арменией азербайджанский БПЛА оказался «кукурузником»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение