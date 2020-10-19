Хакеры взломали сайт парламента Киргизии, потребовали выкуп

Хакеры из группы The Black Pirate взломали сайт парламента Киргизии, требуют $10 тыс. в качестве выкупа за оказавшуюся в их распоряжении базу данных,

"Сайт парламента Киргизии взломан (...). В настоящее время специалисты разбираются с проблемой и намерены закрыть сайт", - сообщил представитель парламента "Интерфаксу" в понедельник.

Вместе с тем на сайте парламента после кибератаки появилось сообщение, что он взят под контроль группой The Black Pirate.

"Логины и пароли, личные данные, номера телефонов, а также еще несколько государственных сайтов находятся под нашим контролем. У нас имеется база данных граждан Киргизии. Во избежание продажи личных данных, просим отправить $10 тыс.", - говорится в сообщении.

Представитель парламента со своей стороны заявил, что платить хакерам администрация сайта не намерена.

"Это не вирус, а конкретные люди работали над взломом сайта. Ни о каком выкупе речи быть не может. С донорами у нас разработан проект по модернизации сайта. После случившегося, мы намерены полностью его закрыть и разработать новый", - сказал собеседник агентства.

После беспорядков в Бишкеке и захвата здания парламента Киргизии в ночь на 6 октября митингующие взломали сервер, где хранилась вся база законопроектов. IT-специалисты работали над ее восстановлением.

После парламентских выборов в Киргизии 4 октября в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки. 6 октября Центральная избирательная комиссия Киргизии признала итоги выборов недействительными. Вместе с тем в ходе митингов и собраний оппозиции прозвучали призывы к смене власти в стране. 9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения, а 15 октября подал в отставку. 16 октября исполняющим обязанности президента Киргизии стал новый премьер-министр страны Садыр Жапаров. В тот же день парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке.