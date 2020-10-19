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Дальнее зарубежье 19.10.2020 19:15

Власти Варшавы из-за вспышки COVID-19 оборудуют временный госпиталь на Национальном стадионе

На территории польского Национального стадиона в Варшаве оборудуют полевой госпиталь для зараженных коронавирусом.

"На стадионе будет установлено около 500 коек для приема людей, нуждающихся в госпитализации", - сообщил в понедельник в эфире телеканал Polsatnews пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.

Отмечается, что принимать пациентов в новом госпитале смогут уже к концу недели.

Мюллер отметил, что полевые госпитали также могут быть созданы в каждом из 16 административных районов Польши.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Польше за время пандемии выявили более 183 тыс. случаев заражения коронавируса, из них более 3 тыс. скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПОЛЬША, ВАРШАВА, СТАДИОН, ГОСПИТАЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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