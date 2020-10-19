В Белоруссии почти 600 новых случаев заражения COVID-19, скончались четыре пациента

В Белоруссии по состоянию на 19 октября зарегистрировано 88 тыс. 290 человек с положительным тестом на COVID-19, прирост за последние сутки составил 592 случая против 635 за предыдущие сутки, сообщили в Минздраве республики.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 933 пациента (на 18 октября - 929) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - отметили в министерстве.

В Минздраве также сообщили, что на 19 октября выздоровели и выписаны 80 тыс. 130 пациентов (на 18 октября - 79 тыс. 757), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 373 человека.

Всего проведено 2 млн 235 тыс. 892 теста (на 18 октября - 2 млн 222 тыс. 310).