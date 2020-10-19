Компании откладывают инвестиции в нефтехимические проекты в США на фоне снижения рентабельности

Нефтехимические компании приостанавливают реализацию проектов расширения производства в США на фоне сокращения рентабельности из-за замедления роста спроса, пишет The Wall Street Journal.

По данным Американского химического совета (American Chemistry Council), химические компании с 2010 года инвестировали $96 млрд для завершения реализации более чем 200 проектов, связанных с добычей сланцевой нефти в США, еще $99 млрд было вложено в проекты, находящиеся на стадии планирования или строительства.

Они рассчитывали, что использование недорогих побочных продуктов нефтедобычи для получения этилена и других веществ, использующихся при производстве пластмасс, позволит им увеличить доходы.

Мощности по производству этилена на побережье Мексиканского залива за последние пять лет выросли на 41%, свидетельствуют данные S&P Global Platts. В то же время, за этот период рентабельность производства упала более чем на 75%. Руководители компаний продолжают надеяться на рост прибыли после пандемии, однако пересматривают будущие проекты.

Лидером среди инвесторов в последние годы была Dow Inc., которая построила крупнейший нефтехимический завод на побережье Мексиканского залива, запущенный в 2017 году. В прошлом году Dow получила чистый убыток в $1,4 млрд и приняла решение сократить расходы, сконцентрировавшись на инвестициях, которые быстрее приносят доход. Пандемия ускорила изменение стратегии компании.

Главный исполнительный директор Dow Джим Фиттерлинг сохраняет оптимизм, отмечая, что инвестиции компании должны со временем окупиться. Он ожидает, что отсрочка проектов из-за пандемии приведет к росту маржи в следующем году на фоне восстановления спроса на пластик в автомобильном секторе и строительстве.

Прогноз аналитиков менее оптимистичен. Ашиш Читалия из Wook Mackenzie ожидает, что маржа нефтехимической промышленности останется значительно ниже уровня 2015 года до 2028 года. Производственные мощности росли быстрее мирового спроса на пластик. Мощности выпуска полиэтилена в США в 2015-2020 гг. увеличились на 39% при росте спроса в стране на 2%, в мире - на 17%.

На пике, зафиксированном на рубеже 2014-2015 гг., прибыль производства этилена на побережье Мексиканского залива составляла в среднем $558 на метрическую тонну. В этом году маржа снизилась до $127 на метрическую тонну и может упасть до $50 в 2020 году, прогнозирует S&P Global Platts.

Ожидается, что мощности по производству этилена в Северной Америке после 2020 года будут расти на 4,5 млн метрических тонн в год по сравнению с изначально планировавшимися 11,3 млн, свидетельствуют данные консалтинговой фирмы Chemical Data LLC.

В июле совместное предприятие Chevron Corp.и Phillips 66Co. Chevron Phillips отложило окончательное утверждение проекта завода на побережье Мексиканского залива стоимостью $8 млрд, который она планировала одобрить в следующем году совместно с Qatar Petroleum. Глава Chevron Phillips заявил, что, хотя некоторые компании приостанавливают реализацию проектов в ожидании улучшения экономической обстановки, долгосрочная значимость этих проектов остается высокой.

Химический концерн LyondellBasell, который в 2017 году расширил свой завод по производству этилена в Техасе, не планирует новых проектов в США в ближайшие годы. Компания снизила производство, сократила расходы и отложила до 2021 года запуск завода в Техасе стоимостью $2,4 млрд. Чистая прибыль компании в прошлом году пала на 28% по сравнению с 2018 годом.

По информации WSJ, Saudi Aramco, тем временем, пересматривает проект расширения нефтеперерабатывающего завода Motiva в Техасе.

Хотя избыточные мощности повлияли на рентабельность, вспышка коронавируса привела к росту спроса на такие продукты из пластика, как одноразовые перчатки, маски и дезинфицирующие салфетки. Скачок онлайн-торговли также вызвал рост спроса на пластиковые пакеты.

Однако изменения потребительского поведения вряд ли сохранятся надолго. Помимо этого, власти принимают меры для сокращения использования первичного пластика и увеличения переработки отходов, что также может отразиться на планах нефтехимических компаний.

По данным неправительственной организации Ellen McArthur Foundation, на упаковочные материалы приходится около 25% мирового производства пластика. Рост спроса на такие материалы в Северной Америке в 2021 году сократится до 2% с 5% в этом году, а затем незначительно вырастет до 3% в 2025 году, прогнозирует Wood Mackenzie.

Компании, включая Dow и LyondellBasell инвестируют в испытание технологий, позволяющих получать сырье для производства пластика путем переработки отходов.