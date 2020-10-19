Лавров: надеюсь, что механизм контроля за режимом прекращения огня в Карабахе будет согласован в самое ближайшее время

Россия рассчитывает, что механизм контроля перемирия в непризнанном Нагорном Карабахе будет согласован в ближайшее время, Москва находится в контакте с Баку и Ереваном по этому вопросу, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Для того чтобы прекращение огня заработало, - мы в этом уже убедились после двух документов, которые были приняты и не позволили кардинально изменить ситуацию на земле, - это установление создания механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Лавров подчеркнул, что над этим активно работает в том числе министерство обороны "с коллегами из Азербайджана и Армении".

"Надеюсь, что в самое ближайшее время будет согласован такой механизм", - сказал министр.