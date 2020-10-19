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Карабахский конфликт 19.10.2020 15:30

Лавров: надеюсь, что механизм контроля за режимом прекращения огня в Карабахе будет согласован в самое ближайшее время

Россия рассчитывает, что механизм контроля перемирия в непризнанном Нагорном Карабахе будет согласован в ближайшее время, Москва находится в контакте с Баку и Ереваном по этому вопросу, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Для того чтобы прекращение огня заработало, - мы в этом уже убедились после двух документов, которые были приняты и не позволили кардинально изменить ситуацию на земле, - это установление создания механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Лавров подчеркнул, что над этим активно работает в том числе министерство обороны "с коллегами из Азербайджана и Армении".

"Надеюсь, что в самое ближайшее время будет согласован такой механизм", - сказал министр.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]