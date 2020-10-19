Число мирных граждан в Азербайджане, погибших в результате армянских обстрелов увеличилось до 61 - Генпрокуратура

С 27 сентября в результате интенсивных ракетно-артиллерийских обстрелов населенных пунктов Азербайджана со стороны ВС Армении погиб 61 мирный житель, 282 ранены, сообщает Генпрокуратура.

17 октября сообщалось о 60 погибших и 270 раненных мирных жителях.

"В ходе интенсивного обстрела ВС Армении городов и районов Азербайджана с 27 сентября по 19 октября (на 15:00) из числа мирных жителей погиб 61 человек, ранено 282 человека, количество домов пришедших в непригодность составило 1,846 тыс., многоквартирных домов, пришедших в непригодность - 90, поврежденных гражданских объектов - 341", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, в настоящее время прокуратура проводит все возможные следственные мероприятия в боевых условиях.

Х.Насирзаде