Число мирных граждан в Азербайджане, погибших в результате армянских обстрелов увеличилось до 61 - Генпрокуратура

С 27 сентября в результате интенсивных ракетно-артиллерийских обстрелов населенных пунктов Азербайджана со стороны ВС Армении погиб 61 мирный житель, 282 ранены, сообщает Генпрокуратура.
17 октября сообщалось о 60 погибших и 270 раненных мирных жителях.
"В ходе интенсивного обстрела ВС Армении городов и районов Азербайджана с 27 сентября по 19 октября (на 15:00) из числа мирных жителей погиб 61 человек, ранено 282 человека, количество домов пришедших в непригодность составило 1,846 тыс., многоквартирных домов, пришедших в непригодность - 90, поврежденных гражданских объектов - 341", - отмечается в сообщении.
Согласно информации, в настоящее время прокуратура проводит все возможные следственные мероприятия в боевых условиях.
Х.Насирзаде
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