В Азербайджане за сутки выявлен 331 новый случай COVID-19, скончались четыре человека

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 331 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 45 тыс. 295, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

18 октября сообщалось о 647 случая заражения, 17 октября - 528, 16 октября - 509, 15 октября - 530, 14 октября - 369.

По данным ведомства, за сутки скончались еще 4 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 630.

Число вылечившихся от коронавирусной инфекции достигло 40 тыс. 144 человек (+107 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 4 тыс. 521 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 4,612 тыс. теста на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 232 тыс. 636 теста на COVID-19.

Б.Рустамбеков