В МИД КНР обвинили власти Канады в потакании антикитайской риторике в СМИ

Власти Канады закрывают глаза на появляющиеся в местных СМИ антикитайские выпады, заявил в понедельник на брифинге представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Агентство Associated press (AP) указывает, что такие заявления Чжао Лицзяня прозвучали после того, как в минувшую субботу газета Toronto Sun опубликовала редакционную статью с требованием к послу КНР в Канаде Цуну Пэй`у либо извиниться за его недавние высказывания в отношении Гонконга, либо покинуть Канаду.
"(Канадские власти - ИФ) не только не проверили антикитайские высказывания, но и потакают им, распространяемым по всей стране, а также выдвигают безосновательные обвинения против Китая", - цитирует его слова агентство
"Мы выражаем глубокое неудовлетворение и твердое неприятие этого и подали серьезную жалобу канадской стороне", - отметил он.
Он добавил, что слова Цуна Пэй`у были намеренно истолкованы неверно.
AP напоминает, что ранее посол Цун Пэй`у заявил: если Канада предоставит убежище оппозиционным активистам из Гонконга, то это можно счесть вмешательством во внутренние дела Китая.
"Если канадскую сторону в самом деле волнует стабильность и процветание Гонконга, и если она в самом деле заботится о добром здравии и безопасности 300 тыс. обладателей паспортов Канады в Гонконге и о большом количестве канадских компаний, работающих в Гонконге, то вам следует поддержать усилия по борьбе с жестокими преступлениями (оппозиционеров - ИФ)", - сказал он.
На вопрос, можно ли его высказывания расценивать как угрозу, посол ответил, что "это лишь ваша интерпретация".
AP напоминает, что отношения Канады и Китая переживают не лучшие времена: так, декабре 2018 года канадская полиция задержала финансового директора китайской Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу на основании ордера США на экстрадицию. Затем Китай арестовал граждан Канады Майкла Спавора и Майкла Коврига.
В сентябре глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань объявил, что Оттава приняла решение свернуть переговоры о свободной торговле с КНР.
"Китай 2020 года - это не Китай 2016 года", - сказал он.
Министр пояснил, что все инициативы, которые были озвучены в отношениях Канады и Китая образца 2016 года, должны быть пересмотрены.
Пашинян провел заседание Совбеза Армении с участием оппозиции, обсуждалась ситуация в Карабахе
Азербайджан направит ноту протеста Германии за незаконный визит немецких депутатов в Карабах - МИД
Армения использует гуманитарное перемирие для попыток вернуть утраченные позиции в Карабахе – глава МИД Азербайджана
Белоруснефть планирует с 2023г увеличить добычу нефти на 4%, до 1,77 млн т и стабилизировать ее на этом уровне
Цены на нефть перешли к росту в ожидании итогов встречи министров ОПЕК+, Brent - $42,99 за баррель
ОПЕК+ нужно принимать превентивные меры, на рынке неопределенная ситуация - глава Минэнерго Саудовской Аравии
Посол Узбекистана в Баку: Я в шоке от увиденного в Гяндже
В ЕС заработала система взаимодействия мобильных приложений для отслеживания контактов коронавируса
В Азербайджане за сутки выявлен 331 новый случай COVID-19, скончались четыре человека
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Nar продолжает оказывать поддержку прифронтовым зонам
Демографические проблемы Армении: Депопуляция и расистская политика
Caspian Energy Club организовал онлайн B2G FORUM с участием Фуада Гейдарова и Абульфата Магеремова
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью
Армяно-российские экономические отношения: односторонняя выгода и новое русофобное движение