В МИД КНР обвинили власти Канады в потакании антикитайской риторике в СМИ

Власти Канады закрывают глаза на появляющиеся в местных СМИ антикитайские выпады, заявил в понедельник на брифинге представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Агентство Associated press (AP) указывает, что такие заявления Чжао Лицзяня прозвучали после того, как в минувшую субботу газета Toronto Sun опубликовала редакционную статью с требованием к послу КНР в Канаде Цуну Пэй`у либо извиниться за его недавние высказывания в отношении Гонконга, либо покинуть Канаду.

"(Канадские власти - ИФ) не только не проверили антикитайские высказывания, но и потакают им, распространяемым по всей стране, а также выдвигают безосновательные обвинения против Китая", - цитирует его слова агентство

"Мы выражаем глубокое неудовлетворение и твердое неприятие этого и подали серьезную жалобу канадской стороне", - отметил он.

Он добавил, что слова Цуна Пэй`у были намеренно истолкованы неверно.

AP напоминает, что ранее посол Цун Пэй`у заявил: если Канада предоставит убежище оппозиционным активистам из Гонконга, то это можно счесть вмешательством во внутренние дела Китая.

"Если канадскую сторону в самом деле волнует стабильность и процветание Гонконга, и если она в самом деле заботится о добром здравии и безопасности 300 тыс. обладателей паспортов Канады в Гонконге и о большом количестве канадских компаний, работающих в Гонконге, то вам следует поддержать усилия по борьбе с жестокими преступлениями (оппозиционеров - ИФ)", - сказал он.

На вопрос, можно ли его высказывания расценивать как угрозу, посол ответил, что "это лишь ваша интерпретация".

AP напоминает, что отношения Канады и Китая переживают не лучшие времена: так, декабре 2018 года канадская полиция задержала финансового директора китайской Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу на основании ордера США на экстрадицию. Затем Китай арестовал граждан Канады Майкла Спавора и Майкла Коврига.

В сентябре глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань объявил, что Оттава приняла решение свернуть переговоры о свободной торговле с КНР.

"Китай 2020 года - это не Китай 2016 года", - сказал он.

Министр пояснил, что все инициативы, которые были озвучены в отношениях Канады и Китая образца 2016 года, должны быть пересмотрены.