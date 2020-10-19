Лавров ожидает от Баку и Еревана договоренностей по долгосрочному урегулированию

Баку и Еревану необходимо согласовать ключевые положения, которые позволят стабилизировать ситуацию в Карабахе на долгосрочную перспективу, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Не могу не упомянуть и необходимость ускорить, существенно ускорить усилия по политическому урегулированию, об этом тоже говорится в московском заявлении", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.
Он подчеркнул, что "есть подробные, обширные наработки, которые страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Россия, Франция и США - готовили, обсуждали со сторонами".
По словам Лаврова, в этих наработках "содержатся все ответы на все вопросы". "И в пределах достижимого на сегодняшний исторический момент, по-моему, мы должны побудить стороны согласовать ключевые положения, которые позволят уже в более долгосрочном плане стабилизировать обстановку в этом регионе, разблокировать экономические, транспортные связи и обеспечить надежную безопасность и Карабаха, и расположенных здесь других территорий", - сказал глава МИД РФ.
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