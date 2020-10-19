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Регион 19.10.2020 16:11

В Иране наблюдается беспрецедентный рост смертности среди инфицированных COVID-19 - минздрав

В Иране за сутки зафиксировано рекордное c начала пандемии коронавируса COVID-19 количество летальных исходов среди заразившихся - 337 человек скончались от последствий коронавирусной инфекции, сообщил минздрав страны.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, это на 85 больше показателя в воскресенье.

По данным представителя минздрава Симы Садат Лари, таким образом, общее число смертей людей с коронавирусом в стране достигло отметки в 30 тыс. 712.

"В последние дни мы наблюдаем беспрецедентный рост смертности от заболевания (COVID-19 - ИФ)", - сказала Лари в эфире иранского телевидения.

Кроме того, за последние 24 часа в Иране диагностировали 4 тыс. 251 новый случай коронавируса. Всего в Иране с начала пандемии зафиксировали 534 тыс. 631 заражение COVID-19.

Как сообщают иранские СМИ, органы здравоохранения предупредили, что в случае, если жители страны перестанут следовать правилам по борьбе с коронавирусом, ежесуточный прирост летальных исходов инфицированных может достичь 600.

С 3 октября в столице страны Тегеране ужесточены ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции - закрыты школы, мечети, магазины, рестораны и иные общественные заведения. Кроме того, обязательно использование масок, в случае нарушения этого правила выписывают штраф.

Западные СМИ сообщают, что иранские власти планируют ввести аналогичные ограничения в других крупных городах с высокими темпами распространения COVID-19.

Иран является наиболее эпидемиологически неблагоприятной страной на Ближнем Востоке.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, СМЕРТНОСТЬ, РЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]