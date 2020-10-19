По окончании эмбарго ООН Тегеран больше склонен продавать вооружение, чем приобретать его - МИД Ирана

Ирану после снятия эмбарго Совбеза ООН выгоднее продавать оружие, чем покупать его, заявил пресс-секретарь МИД страны Саид Хатибзаде.

"Прежде чем стать покупателем вооружения, Иран имеет возможность стать его поставщиком в другие страны", - цитируют западные СМИ слова Хатибзаде.

При этом он отметил, что Иран не похож на США, "президент которых стремится продавать смертоносное оружие, чтобы убивать йеменский народ".

Накануне завершился срок действия эмбарго ООН на поставки вооружений Ирану. США пытались добиться продления ограничительных мер, однако не нашли для этого достаточной поддержки в СБ ООН.

Отказ от продления эмбарго - одно из положений соглашения по атому, заключенного Ираном с "шестеркой" международных посредников. В 2018 году США вышли из этого соглашения.

В Вашингтоне предупреждали, что намерены препятствовать поставкам современного оружия в Иран. В частности, США выражали готовность вводить санкции против тех, кто будет поставлять вооружение иранской стороне.