ВС Армении нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Тертере - СМИ

ВС Армении в понедельник нанесли ракетный удар по предприятию по переработке хлопка в городе Тертер, сообщает азербайджанский портал Oxu.az.

Корреспондент портала, находящийся в Тертере, показал видеокадры ракетного удара по предприятию.

При этом данных о пострадавших в результате удара нет.

По данным сайта, ВС Армении продолжают обстреливать и другие гражданские и промышленные объекты в городе.

В целом, город Тертер и весь район с 27 сентября подвергается интенсивным ракетно-артиллерийским ударам со стороны ВС Армении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее сообщил, что город Тертер практически разрушен из-за ракетных ударов армянских военных, гражданской инфраструктуре города нанесен значительный ущерб.

Р.Ахмедов