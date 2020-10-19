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Карабахский конфликт 19.10.2020 16:12

ВС Армении нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Тертере - СМИ

ВС Армении в понедельник нанесли ракетный удар по предприятию по переработке хлопка в городе Тертер, сообщает азербайджанский портал Oxu.az.

Корреспондент портала, находящийся в Тертере, показал видеокадры ракетного удара по предприятию.

При этом данных о пострадавших в результате удара нет.

По данным сайта, ВС Армении продолжают обстреливать и другие гражданские и промышленные объекты в городе.

В целом, город Тертер и весь район с 27 сентября подвергается интенсивным ракетно-артиллерийским ударам со стороны ВС Армении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее сообщил, что город Тертер практически разрушен из-за ракетных ударов армянских военных, гражданской инфраструктуре города нанесен значительный ущерб.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЕ, УДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]