Фонд восстановления экономики ЕС может стать постоянным инструментом - глава ЕЦБ

Лидеры стран Евросоюза должны обсудить сохранение фонда восстановления экономики объемом 750 млрд евро в качестве постоянного инструмента, считает председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

"Этот инструмент восстановления является ответом на чрезвычайную ситуацию. Мы должны обсудить возможность его сохранения в европейском арсенале, чтобы его можно было снова использовать в аналогичных условиях", - заявила она в интервью французской газете Le Monde.

Страны ЕС в июле приняли антикризисный план объемом 750 млрд евро, которые будут распределены в виде кредитов (360 млрд евро) и грантов (390 млрд евро). Лагард отметила, что принятие этого плана стало "важным поворотом для Европы".

"У нас теперь есть еще один инструмент, даже если он будет чрезвычайным. Государства доказали, что, если ситуация того требует, есть воля к коллективным действиям", - добавила она.

Глава ЕЦБ предупредила о рисках приостановки экономического восстановления из-за второй волны коронавируса в Европе. По ее словам, если ситуация продолжит ухудшаться, это повлияет на прогноз регулятора, который будет пересмотрен в декабре. Согласно сентябрьскому прогнозу ЕЦБ, ВВП еврозоны в 2020 году снизится на 8%.

Лагард отметила, что меры ЕЦБ с марта по июнь позволили сократить падение ВВП еврозоны на 1,3 процентного пункта (п.п.), инфляции - на 0,8 п.п., а также спасти 1 млн рабочих мест.