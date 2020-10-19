Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   16.10 WTI 40.88 -0.08 Brent 42.93 -0.23

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 19.10.2020 22:16

Фонд восстановления экономики ЕС может стать постоянным инструментом - глава ЕЦБ

Лидеры стран Евросоюза должны обсудить сохранение фонда восстановления экономики объемом 750 млрд евро в качестве постоянного инструмента, считает председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

"Этот инструмент восстановления является ответом на чрезвычайную ситуацию. Мы должны обсудить возможность его сохранения в европейском арсенале, чтобы его можно было снова использовать в аналогичных условиях", - заявила она в интервью французской газете Le Monde.

Страны ЕС в июле приняли антикризисный план объемом 750 млрд евро, которые будут распределены в виде кредитов (360 млрд евро) и грантов (390 млрд евро). Лагард отметила, что принятие этого плана стало "важным поворотом для Европы".

"У нас теперь есть еще один инструмент, даже если он будет чрезвычайным. Государства доказали, что, если ситуация того требует, есть воля к коллективным действиям", - добавила она.

Глава ЕЦБ предупредила о рисках приостановки экономического восстановления из-за второй волны коронавируса в Европе. По ее словам, если ситуация продолжит ухудшаться, это повлияет на прогноз регулятора, который будет пересмотрен в декабре. Согласно сентябрьскому прогнозу ЕЦБ, ВВП еврозоны в 2020 году снизится на 8%.

Лагард отметила, что меры ЕЦБ с марта по июнь позволили сократить падение ВВП еврозоны на 1,3 процентного пункта (п.п.), инфляции - на 0,8 п.п., а также спасти 1 млн рабочих мест.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ЕЦБ, ЭКОНОМИКА, ПОДДЕРЖКА


Похожие новости


ЕЦБ готов наращивать стимулы, снизить ставку по депозитам - Лагард ЕЦБ объясняет рост нормы сбережения в еврозоне "непреднамеренной экономией" из-за карантинных мер ЕЦБ должен свернуть стимулирующие программы после завершения кризиса - глава Бундесбанка Лагард отмечает восстановление активности в еврозоне, но неопределенность остается крайне высокой Пандемия коронавируса приведет к глубоким изменениям в мировой экономике - Лагард Лагард считает, что худшее в кризисе из-за COVID-19 уже позади

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]