Спикеры парламентов Азербайджана и Турции обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана и председатель Великого национального собрания Турции Сахиба Гафарова и Мустаф Шентоп обсудили в понедельник в Баку вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает отдел по связям с общественностью парламента.
В ходе встречи было отмечено, что в январе-сентябре текущего года товарооборот между двумя странами приблизился к $3 млрд, по итогам 2019 года эта цифра составила $4,5 млрд.
«Увеличение взаимных инвестиций положительно сказывается на росте нашего товарооборота. На сегодняшний день между нашими странами подписано 249 документов. Эти правовые документы составляют прочную правовую основу нашего сотрудничества в различных сферах жизни», - отметила Гафарова.
При этом Гафарова подчеркнула, что такие совместные проекты как Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум положительно влияют на международную репутацию Азербайджана и Турции.
Шентоп, в свою очередь, подчеркнул, что Турция всегда поддерживает справедливую позицию Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту. Он решительно осудил действия военно-политического руководства Армении, отметил, что обстрелы мирного населения и гражданских объектов Азербайджана является военным преступлением.
Х.Насирзаде
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