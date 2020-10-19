Спикеры парламентов Азербайджана и Турции обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана и председатель Великого национального собрания Турции Сахиба Гафарова и Мустаф Шентоп обсудили в понедельник в Баку вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает отдел по связям с общественностью парламента.

В ходе встречи было отмечено, что в январе-сентябре текущего года товарооборот между двумя странами приблизился к $3 млрд, по итогам 2019 года эта цифра составила $4,5 млрд.

«Увеличение взаимных инвестиций положительно сказывается на росте нашего товарооборота. На сегодняшний день между нашими странами подписано 249 документов. Эти правовые документы составляют прочную правовую основу нашего сотрудничества в различных сферах жизни», - отметила Гафарова.

При этом Гафарова подчеркнула, что такие совместные проекты как Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум положительно влияют на международную репутацию Азербайджана и Турции.

Шентоп, в свою очередь, подчеркнул, что Турция всегда поддерживает справедливую позицию Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту. Он решительно осудил действия военно-политического руководства Армении, отметил, что обстрелы мирного населения и гражданских объектов Азербайджана является военным преступлением.

Х.Насирзаде