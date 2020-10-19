Основными партнерами Ирана по ВТС после снятия оружейного эмбарго станут Москва и Пекин - российский эксперт

Снятие с Ирана оружейного эмбарго открывает для российских компаний новые возможности, конкуренции со стороны западноевропейского военно-промышленного комплекса на этом рынке ждать не следует, считает генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров
"Конкурентов у России, по большому счету, немного. Ведущие страны ЕС, учитывая позицию США, не могут сотрудничать с Ираном в этой сфере, хотя очень хотели бы, особенно после снятия оружейного эмбарго. Но под давлением Вашингтона европейские страны выходят из игры", - сказал Сафаров в понедельник "Интерфаксу".
По оценке ираниста, за ниши на рынке вооружений Ирана явно будет активно бороться Китай, но у России будет ряд преимуществ. "Между Москвой и Пекином начнется серьезная конкуренция на иранском рынке вооружений. Совершенно очевидно, что по многим позициям в Тегеране отдают предпочтение российской военной технике. В этом смысле у Москвы появится серьезное преимущество занять определенные ниши на этом рынке", - сказал он.
Сафаров полагает, что Тегеран может рассмотреть вопрос о покупке российских истребителей нового поколения, а также укрепить свою систему ПВО за счет комплексов российского производства.
"Иранское военное авиастроение в последние годы развивается довольно серьезно, и есть боевые самолеты собственного производства, но их крайне сложно назвать конкурентоспособными по сравнению с истребителями и штурмовиками, которые производят ведущие военные державы. Поэтому Иран очень заинтересован иметь на вооружении самые современные военные самолеты", - отмечает аналитик.
"Что касается ПВО, то на вооружении у Ирана есть четыре дивизиона российской системы С-300, но это не покрывает всю иранскую территорию. Вполне возможно, что Тегеран, как минимум, проявит интерес к покупке большего количества комплексов С-300, и, возможно, С-400. Нельзя также исключать, что Иран захочет приобрести и более продвинутые системы ПВО", - сказал Сафаров.
"Очень перспективная ниша для ВТС - укрепление ВМС Ирана, включая подводный флот. Полагаю, что со стороны Тегерана к данному сегменту, особенно к подводным лодкам нового поколения (...) может быть очень серьезный интерес", - сказал Сафаров.
Среди других направлений, по которым Иран рассчитывает укрепить свою обороноспособность за счет импорта - информационные технологии военного назначения и беспилотные летательные аппараты нового поколения, отмечает иранист.
При этом Сафаров высказал мнение, что в мировой прессе сложилось довольно предвзятое мнение о военных разработках Ирана. "Иран экспортирует обычные вооружения и оборудование в 28 стран мира", - сказал эксперт.
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